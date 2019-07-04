شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عجمان (AJMANBANK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 0.903 درهم، وذلك بعدما لامس مستوى مقاومته الحالي عند 0.92 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 0.88 درهم كمستوى اول وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.93 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.89 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط