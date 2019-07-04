شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 5.18 درهم، فقد فشل السهم في تجاوز هذا المستوى، حيث تراجع السهم امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 5.15 درهم، وفي ظل تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 5.10 ثم 5 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.18 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.14 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.16 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط