شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 0.886 درهم، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، ومقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 0.90 درهم، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول لم يشهده السهم منذ منتصف الشهر الماضي، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.80 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.90 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.86وبين مستوى المقاومة هو 0.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط