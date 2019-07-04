شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.96 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 0.94 درهم، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يرتد السهم لاعلى للوصول لمستوى المقاومة 1 درهم كمستوى اول ثم 1.05 درهم كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.94 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.95 وبين مستوى المقاومة هو 0.98 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد