«دبي للسياحة» تطلق «فيوتشريزم 2019»

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أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» الدورة الثالثة من برنامج «فيوتشريزم»Futurism، المنصة الموجهة للشركات التكنولوجية الناشئة من مختلف دول العالم، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة القطاع السياحي للمساهمة في إثراء التجارب السياحية المبتكرة. ولقد قامت «دبي للسياحة» بالتعاون مع «أكسنتشر Accenture»، لتنظيم الدورة الثالثة للبرنامج وتهيئة المتنافسين في هذا التحدّي السنوي. ويحظى البرنامج بدعم من شركاء عدة في القطاع والمستثمرين وعلى رأسهم «تجوّل- مجموعة سيرا» كشريك استراتيجي، وأتلانتس النخلة، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة طيران الإمارات.

ويدعو برنامج «فيوتشريزم 2019» الشركات الناشئة لتقديم طلبات المشاركة في المسابقة قبل 31 يوليو 2019. وذلك بهدف المساهمة الفعّالة نحو إيجاد تجارب سياحية مميّزة، حيث سيكون أمام الشركات الناشئة تحد يتمثّل في استعراض الابتكارات التكنولوجية مع تقديم الحلول للمساعدة على النهوض بالمفاهيم المستقبلية.

سوف تقوم لجنة تحكيم تضم خبراء في التكنولوجيا، إلى جانب مسؤولين في «دبي للسياحة» وأيضاً ممثّلين من شركائها في القطاع باختيار أفضل 10 شركات ناشئة من إجمالي عدد المشاركات التي سيتم فرزها. حيث ستخضع الشركات المتأهلة لبرنامج مكثّف مدته 6 أسابيع، يمنح المتأهلين فرصة لتطوير حلولهم بما يتناسب مع احتياجات الشركات الداعمة. وستقوم كل من «دبي للسياحة»، و«تجوّل- مجموعة سيرا»، وأتلانتس نخلة جميرا، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة طيران الإمارات بتقديم الدعم للمشاركين العشرة لضمان بيئة تنافسية شفّافة وداعمة للإبداع.

وسوف تعلن «دبي للسياحة» عن أسماء الشركة الفائزة ووصيفتها بالجائزة وقدرها 100 ألف درهم، بالإضافة إلى الحصول على بعض المزايا الإضافية مثل استصدار ترخيص وتأشيرات عمل في دبي.و قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «في إطار مبادرة 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير استراتيجيات ومشاريع تساهم في تمكين دبي من التفوق على مثيلاتها من المدن العالمية الأخرى بعشر سنوات، يساهم برنامج فيوتشريزم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد للشركات التكنولوجية الناشئة في مجال السفر والسياحة التي تسعى إلى التطور والتوسع في مجالها».