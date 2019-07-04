«بزنس ستاندرد»: دبي تستقطب الشركات الهندية الناشئة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة «بزنس ستاندرد» إن دبي تتطلع إلى تحويل نفسها إلى مركز للابتكار، وتستقطب رواد الأعمال من الهند، التي تعتبر ثالث أكبر قاعدة للشركات الناشئة في العالم، لإقامة أفرع لشركاتها في الإمارة.

وينصب تركيز دبي على الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا، حيث تقدم السلطات تراخيص أعمال ميسرة ومساحات مكتبية، مع تسهيل عملية الحصول على التمويل.

وتمكنت دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً في مجالات التجارة والتشييد والسياحة والتصنيع، ونما اقتصادها بنسبة 1.9% في عام 2018.

وأوضحت ناتاليا سيشيفا، مديرة قسم ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي: «عندما قررنا إطلاق برنامج جذب الشركات الناشئة في الخارج، كان الخيار الأول هو الهند بشكل طبيعي، حيث إن 30% من مؤسسي الشركات الناشئة في دبي هم من الهنود».

وأضافت: «نركز بشكل قوي على الهند، حيث ندرك كيف ستستفيد حاضناتنا للأعمال من المواهب الهندية، حيث أطلقت دبي مؤخراً مركزاً لدعم الشركات الناشئة».

وتعول الإمارات على الشركات الناشئة، حيث تؤمن بقدرتها على إحداث تغييرات جذرية في قطاعات التجارة الإلكترونية، والبناء، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة.