عروض وفعالياتّ وجوائز قيّمة خلال عطلة نهاية الأسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستمر مفاجآت صيف دبي في نشر الفرح والسعادة في ربوع دبي، حيث تشهد المدينة العديد من الفعّاليات الترفيهية الشيّقة والعروض الترويجية والسحب على الجوائز في مختلف مراكز التسوّق. ومن أبرز هذه الفعّاليات والعروض والسحب خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي (4 - 6 يوليو):

ويرحّب سوق «رايب ماركت» بزوّاره خلال عطلة نهاية الأسبوع في «دبي فستيفال سيتي مول»، ويقدّم لهم العديد من العروض الترويجية على منتجات عدد من المصممين المحليين، بالإضافة إلى ألذ المأكولات التي تقدّمها الأكشاك وعربات الطعام.

وتقدّم حديقة «وايلد وادي» المائية عرضاً خاصاً يوم الجمعة، حيث يمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يزيد طولهم عن 1.1 متر الحصول على تذكرة الدخول بسعر 249 درهماً، أمّا الذين يقل طولهم عن 1.1 متر فيبلغ السعر 149 درهماً، هذه الأسعار تشمل وجبة مأكولات من مطعم جولشان بيرغر أند دوغ الموجود داخل الحديقة.

ويستقطب عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة هذا الصيف في دورته العشرين الكثير من العائلات والأطفال ليقدم لهم تجربة رائعة من المرح والتسلية والفائدة في الوقت ذاته وذلك خلال الفترة من 21 يونيو حتى 17 أغسطس 2019 في القاعات 3-7 في مركز دبي التجاري العالمي. ويقدم عالم مدهش هذا العام الكثير من الأنشطة والفعاليات والألعاب والعروض الترفيهية والمغامرات وورش العمل التفاعلية وغير ذلك من العروض التي تناسب كافة العائلات، بالإضافة إلى أن الدخول مجاني للجميع.

ويحصل المتسوّقون الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوّق التابعة ل «مجموعة مراكز التسوّق في دبي»، التي تضم مركز البستان، والملا بلازا، وبرجمان، والبرشاء مول، وسيتي سنتر معيصم، ودبي أوتلت مول، والاتحاد مول، والواحة سنتر، والريف مول، وتايمز سكوير سنتر على بطاقة للدخول في السحب على سيارة إنفينيتي Q30، والذي سيجري يوم السبت 6 يوليو في برجمان.