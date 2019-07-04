«أراضي دبي» تحدد شروط «صك الإجارة للتملك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي



أوضح سلطان بطي بن مجرن، مدير عام «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، أن نظام «الإجارة المنتهية بالتملك» هو الإطار القانوني الذي يحفظ ويصون حقوق جميع الأطراف المتعاقدة بهذا الشأن، كالمطور، أو المالك من جهة، والمستثمر، أو المستأجر من جهة أخرى، ويتم بناء عليه إصدار «صك إجارة منتهية بالتملك» عند توقيع العقد المتوفر في الأنظمة الداخلية للدائرة. وأكد ابن مجرن على أن نظام «الإجارة المنتهية بالتملك» يشترط أن يكون العقار جاهزاً وينطبق عليه جميع الشروط التي يوضحها العقد الذي توفره «أراضي دبي» اليوم، كما يجب تحديد الفترة الزمنية لتحويل العقار من الإجارة إلى التملك والاتفاق عليها مسبقاً، ويتطلب أيضاً تسجيل العقار في النظام المعمول به في الدائرة حسب القوانين المعمول بها حتى لا تضيع حقوق الأطراف، ويحق للمستثمر أو المشتري رهن العقار بعد صدور الصك.

وبيّن مدير عام «أراضي دبي» أنه يتم تحديد قيمة العقار الموافق لشروط «الإجارة المنتهية بالتملك» عند التسجيل، ويتم إصدار صك بقيمته، ويتم احتساب قيمة سنوات الإيجار السابقة من القيمة الإجمالية للعقار وتسدد بقية القيمة حسب الاتفاق بين الطرفين. لافتاً إلى أن هذا المنتج سيوفر فرصة جديدة للعاملين في السوق العقاري بالإمارة للتملك.

تتيح خدمة طلب تسجيل إجارة تنتهي بالتملك، للمتعاملين القيام بتسجيل طلب تسجيل عقد إجارة تنتهي بالتملك بجميع أنواعه (طلب تسجيل عقد إجارة تنتهي بالتملك/‏‏ طلب تسجيل إجارة تنتهي بالتملك على بيع مبدئي/‏‏ طلب تسجيل إجارة تنتهي بالتملك على تسجيل بيع مبدئي/‏‏ طلب تسجيل إجارة تنتهي بالتملك على حق منفعة)، بين البائع ومشتري العقار والجهة الممولة يتم بموجبه تحصيل دفعات من المشتري لمصلحة الجهة الممولة تنتهي بتملك المشتري للعقار. ويتم توفير هذه الخدمة من قبل إدارة خدمات التسجيل العقاري.

أما متطلبات الخدمة /‏‏ التسجيل، فتشمل توفير شهادة الملكية، ملكية حق المنفعة، شهادة بيع مؤجل (شهادة بيان)، شهادة تسجيل بيع مبدئي، رسالة عدم ممانعة من المطور، عقد اتفاقية البيع، رسالة الإجارة من البنك موضّح فيها مبلغ الإجارة وتاريخ البداية والنهاية، بطاقة هوية البائع أو صورة الجواز إذا كان غير مقيم، بطاقة هوية المشتري أو صورة الجواز إذا كان غير مقيم.

من جهة أخرى وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع شركة «تنامي العقارية» في دبي، تقوم الدائرة من خلالها بتوفير الرعاية لمبادرة «منزلي» التي أعلنت عنها الشركة. وتأتي هذه المذكرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وبما يحقق الصالح العام لتطوير السوق العقاري في إمارة دبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي في أعقاب توقيعه على المذكرة: «تنسجم هذه العلاقة مع غاياتنا المؤسسية الهادفة إلى توفير أسلوب منظم لتسجيل الأراضي والعقارات، وحماية حقوق العملاء، وضمان كافة الجوانب القانونية المتعلقة بعمليات بيع وشراء الأراضي. وعلاوة على ذلك، نأمل أن تساعدنا علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في توفير بيئة عالمية جاذبة للاستثمار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار فيه، من خلال تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين العقاريين، ومواصلة السعي نحو تعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة».

وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على أهمية تشجيع الاستثمار العقاري، حيث أبدت أراضي دبي استعدادها لرعاية مبادرة «منزلي» التي قدمتها شركة «تنامي العقارية»التي تهدف إلى تقديم فرص حقيقية للكوادر العاملة في دولة الإمارات على اختلاف جنسياتها، وتمكينها من شراء المنازل المناسبة لاحتياجاتها. وتقوم هذه المبادرة على حقيقة أن كل شخص يمكنه شراء المنزل المناسب أو الدخول في خطة دفع لشراء منزل، أو البدء في الادخار للوصول إلى الجاهزية التي تمكنه من شراء منزل.

وقال سامر علي النقبي، المدير التنفيذي لشركة «تنامي العقارية»: «ضمن جهود الدائرة لتشجيع الاستثمار العقاري وإضافة شفافية أكثر لسوق العقارات في دبي، وقعت كل من تنامي العقارية ودائرة الأراضي والأملاك مبادرة «منزلي». و‎تأتي هذه المبادرة للإسهام في فعاليات«عام التسامح»، حيث تهدف إلى جمع الأطراف العاملة في القطاع العقاري لخلق فرص حقيقية للكوادر العاملة في دولة الإمارات على اختلاف جنسياتها ودياناتها وعرقياتها تمكنهم من شراء المنزل المناسب. وتقوم المبادرة على حقيقة أن كل شخص مهما كان وضعه المالي لديه نقطة بداية يستطيع الانطلاق منها بسلاسة، باتجاه تحقيق هدف تملك منزله الخاص.

وبموجب الاتفاقية، تمنح أراضي دبي شركة تنامي العقارية مسمى «مستشار الاستثمار العقاري» بصفة حصرية لمدة سنة كاملة. ومن جانبها، تقوم الشركة بعقد الورش التعريفية بالمبادرة في مقرات المؤسسات والشركات العاملة في الدولة، إضافة إلى فتح مراكز للتسجيل في المبادرة. وتتولى الشركة ذاتها مهمة التنسيق مع مزودي الخدمات الادخارية، كالصكوك الوطنية، لتوفير برامج ادخار مناسبة، إلى جانب تطوير حاسبة للاستثمار العقاري بشكل يوفر العروض العقارية المناسبة لكل فرد وفق ما يفضله وبما يتناسب ما قدراته المادية.

رسوم الخدمة / التسجيل

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البائع:

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2 % من قيمة البيع

20 درهماً رسوم المعرفة والابتكار

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المشتري:

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2 % من قيمة البيع

0.25 % من قيمة الإيجارة

250 درهماً رسوم إصدار ملكية

100 درهم رسوم إصدار خريطة للأرض، 250 درهماً إذا كانت فيلا أو شقة

40 درهماً رسوم المعرفة بمعدل 10 دراهم عن كل رسم

40 درهماً رسوم الابتكار بمعدل 10 دراهم عن كل رسم

(في البيع المبدئي - شهادة بيان والتسجيل المبدئي - عقودي، تحتسب رسوم 2% من قيمة البيع للبائع + 2% من قيمة البيع للمشتري+ 0.25% من قيمة الإيجارة +60 درهماً رسوم معرفة وابتكار).



رسوم تقديم الخدمة - رسوم أمين التسجيل:



إذا كانت قيمة المبايعة أكثر من أو تساوي 500,000 درهم تحتسب الرسوم 4,000 درهم.

إذا كانت قيمة المبايعة أقل من 500,000 درهم تحتسب الرسوم 2,000 درهم.