شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم أمريكية على واردات صلب فيتنامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسوماً بأكثر من 400% على بعض واردات الصلب من فيتنام، في تصعيد جديد للتوتر بين الشريكين التجاريين.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية ذكرت أن هناك بعض المنتجات يتم إنتاجها في كوريا الجنوبية وتايوان، ويتم نقلها إلى فيتنام؛ لإجراء عملية معالجة طفيفة قبل تصديرها إلى الولايات المتحدة، حسب وكالة بلومبيرج للأنباء.

وأصدرت السلطات الأمريكية أوامر لمسؤولي الجمارك بتحصيل رسوم بنسبة تصل إلى 456.23% على واردات الصلب المنتجة في فيتنام، والتي تستخدم مواد من كوريا الجنوبية وتايوان.

(وكالات)

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