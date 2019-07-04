انخفاض المخزون الأمريكي يدعم ارتفاع النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، بدعم من تمديد اتفاق أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج رغم المخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى كبح الطلب.

تلقت الأسعار دعماً أيضاً من بيانات أظهرت انخفاضاً في مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر/‏‏ أيلول 1.5% لتسجل 63.32 دولار للبرميل، وصعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس/‏‏ آب 1.4% ليصل سعر البرميل إلى 57.04 دولار، قبل أن تقلص أسعار الخام مكاسبها في وقت لاحق من الجلسة.

وهبط الخامان أكثر من أربعة بالمئة أول أمس الثلاثاء بفعل بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير على غير المتوقع.

وانخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى هبوط قدره ثلاثة ملايين برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 652 ألف برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن معدل استهلاك المصافي من الخام تراجع بمقدار 47 ألف برميل يوميا. وظل معدل تشغيل المصافي مستقرا دون تغيير.(وكالات)