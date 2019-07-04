«الإمارات دبي الوطني» يدعم رقمنة «الدائرة المالية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن استكمال تطبيق حل مبتكر للمدفوعات الرقمية في دائرة المالية بدبي بنجاح، من شأنه تحقيق الدمج الكامل لكافة عمليات المدفوعات وفقاً لمعيار من مضيف إلى مضيف (H2H) عبر حل المنصة المصرفية «سمارت بيزنس كونكت» الذي يوفره البنك.

تولى قسم خدمات المعاملات المصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني تنفيذ الحل، ومن شأنه ضمان عمليات سلاسة وأمن المراسلات بين الطرفين على صعيد العمليات المصرفية اليومية، وبالتالي مساعدة دائرة المالية لتوفير الوقت والتكاليف والموارد. وستوفر المنظومة بيانات مباشرة حول المعاملات للطرفين، لتسهم بذلك في توفير كميات كبيرة من الورق سنوياً، تماشياً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021. وتدعم منصة «سمارت بيزنس كونكت» من بنك الإمارات دبي الوطني إجراء أعداد كبيرة من المعاملات عبر تبادل البيانات بموثوقية، وتوفر البيانات لعمليات التسوية وفقاً للمعايير القياسية السائدة في القطاع. ومن خلال المنصة، سيكون بمقدور دائرة المالية تنفيذ المدفوعات الصادرة بأسلوب مؤتمة وآمن من خلال النقل المتزامن لبيانات الدفع والموافقات.

وقال جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية: يأتي تعاوننا المثمر مع بنك الإمارات دبي الوطني بهدف تقليص الأعباء وحجم العمل على الموظفين، وتحقيق الوفر في الموارد المالية والحد من النفايات الورقية، إضافة إلى تعزيز الأمان وسرعة الإنجاز. ونحن حريصون على مواصلة البحث في سبل تطوير علاقتنا مع البنك في المستقبل.

وقال أحمد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي، مدير عام الأعمال المصرفية التجارية في بنك الإمارات دبي الوطني: سررنا بدعم دائرة المالية في هذا المشروع الحيوي الذي يعكس التزامنا الراسخ بدعم أجندة دبي الذكية للاقتصاد اللاورقي، ويتطلع بنك الإمارات دبي الوطني قدماً إلى مزيد من فرص التعاون المثمرة مستقبلاً مع العملاء من القطاعين العام والخاص لترجمة رؤيتهم الرقمية إلى حقيقة على أرض الواقع.