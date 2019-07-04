بحث تأثير الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في «إكسبو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن:”الخليج 365”

أفضل السبل لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الجديدة مثل الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، هو من خلال توعية الناس بإمكانيات هذه التكنولوجيا والعمل فيما بينهم لضمان استغلالها لما فيه خير البشرية.

كان هذا محور أحدث دورة من جلسات المجلس العالمي الذي يقيمه إكسبو 2020 دبي. حضر المجلس منصور بالهول سفير الإمارات في المملكة المتحدة، واللورد تيموثي كليمنت جونز رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في مجلس اللوردات البريطاني والرئيس المشارك في المجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي والتي تضم كل الأحزاب، واللورد مارتن ريس والمسؤول الملكي المتخصص في مجال الفلك في بريطانيا وكبار قادة الفكر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والفنون ولورا فوكنر المفوض العام ومدير جناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي.

وأقيمت الجلسة في العاصمة البريطانية لندن بعنوان «ما وراء الواقع.. الترحيب بعوالم جديدة»، واستضافها نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي. وجرى بحث الواقع المعزز والعوالم المتشابهة وتأثيرها في مستقبل البشرية. وجرت نقاشات المجلس في سربنتين غاليري على هامش مهرجان شباك، أكبر مهرجان للثقافة العربية في العاصمة البريطانية.

ويجمع المجلس الذي تنبع فكرته من التقاليد الاجتماعية الإماراتية- الناس من مختلف المرجعيات للمشاركة في حوارات راقية مثيرة في قضايا تخص المجتمعات المختلفة.