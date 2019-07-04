شراكة بين «اتصالات ديجيتال» و«مايكروسوفت»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «اتصالات ديجيتال» عن تعاونها مع شركة «مايكروسوفت» كشريك استراتيجي لها في دولة الإمارات، لتزويد مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بأحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة وتمكين التحوّل الرقمي في منظوماتها استناداً إلى خدمات «مايكروسوفت» السحابية.

ويتزامن هذا الإعلان مع الإطلاق الرسمي لمراكز بيانات «مايكروسوفت» في دولة الإمارات، والتي تقدم خلالها مجموعة من الخدمات المبتكرة القائمة على الحوسبة السحابية بما في ذلك «Azure وExpressRoute»و«Office 365» بالإضافة إلى خدمات تخزين البيانات المتقدمة«Data residency».

كما ستوفر «اتصالات ديجيتال»، بصفتها شريكاً استراتيجياً لمايكروسوفت في خدمات الحوسبة السحابية وخدمات التأمين الإلكتروني، حلولاً رقمية شاملة بالاعتماد على منصة «مايكروسوفت» السحابية الذكية والموثوقة، وذلك للمؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة. كما ستمكنهم من الاستفادة من خدمات التقييم الرقمي، منصة الابتكار المشتركة للعملاء، علاوة على خدمات الترحيل السحابية والتحديث إلى جانب الخدمات المدارة والمتابعة والدعم، الأمر الذي يشكل علامة فارقة على صعيد الارتقاء بالإمكانات الرقمية في الدولة.

وقال سلفادور أنجلادا رئيس قطاع الأعمال في مجموعة «اتصالات»: «يسرّنا هذا التعاون مع شركة «مايكروسوفت»والذي يأتي متوافقاً مع رؤيتنا الاستراتيجية المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي» حيث تسهم هذه الشراكة في تمكين عملائنا من الانتقال السلس إلى الخدمات السحابية، فضلاً عن زيادة المرونة التشغيلية، ودفع وتيرة الابتكار الرقمي، وتحسين زمن الوصول إلى الخدمات المختلفة والارتقاء بالأداء العام».

وقال سيد حشيش، المدير العام الإقليمي ل «مايكروسوفت الخليج»: إن هذا التعاون الذي يجمعنا مع «اتصالات ديجيتال» يعد تجسيداً للرؤية الاستراتيجية المشتركة الرامية إلى تمكين القطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات من مواكبة رحلة التحول الرقمي بالاعتماد على القدرات والإمكانات السحابية المتطورة، وذلك من خلال مساعدتهم على التفاعل مع عملائهم بشكل أفضل، علاوة على الارتقاء بقدرات موظفيهم وتعزيز الكفاءة التشغيلية.