سعيد الشرقي رئيساً لغرفة الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتزكية، في سابقة في تاريخ الغرفة، خلال الاجتماع الأول للمجلس في مبنى الغرفة، ظهر أمس، حيث فاز الشيخ سعيد سرور سيف الشرقي بمنصب رئيس المجلس، فيما فاز سرور حمد عبيد حمد الزوهري بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، وأحمد سلطان الحنطوبي بمنصب النائب الثاني للرئيس، وخميس محمد الرولي الزيودي بمنصب أمين السر، وخالد خلفان مسعود الكعبي بمنصب أمين الصندوق.

ورفع الشيخ سعيد الشرقي باسم مجلس الإدارة الجديد، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لدعم سموه للغرفة، ومنحها الثقة لاتباع النهج الديمقراطي الذي ظلت تمارسه لانتخاب مجلس الإدارة وتشكيله، كما توجه بالشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لحرص سموه على متابعة أنشطة الغرفة، وجهودها الهادفة للنهوض بالقطاع الخاص، وتعزيز إمكاناته لتحقيق التنمية المستدامة بالإمارة.

كما وجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة للثقة التي أولوها لأعضاء المجلس بانتخابهم للدورة الرابعة عشرة، مؤكداً أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وبتعاون تام من أجل تحقيق الارتقاء بالغرفة من خلال تفعيل نشاط اللجان المتخصصة في الفترة المقبلة، وتلبية طموحات قطاعات الأعمال بإمارة الفجيرة.

وثمن مجلس الإدارة اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 122 نشاطاً اقتصادياً في الدولة للتملك الأجنبي بنسبة 100% في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والتشييد والترفيه، وغيرها.

وأكد الشرقي أن القرار سيسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات من الخارج وزيادة كفاءة إنتاج القطاعات الاقتصادية الحيوية ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تعتمدها دولة الإمارات العربية المتحدة كاستراتيجية لهذا الغرض.