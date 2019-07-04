شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تصدق على اتفاقية التجارة الأوروبية الكندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مسؤول بالحكومة القول للصحفيين، إن الدراسات خلصت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة لا تؤثر سلبياً في قطاع الزراعة الفرنسي.
ويذكر أنه تمت الموافقة على الاتفاقية عام 2016، بعد سبعة أعوام من المفاوضات، ويتعين على كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي التصديق على الاتفاقية.
وقال المسؤول الفرنسي: إن الصادرات الفرنسية لكندا ارتفعت بنسبة 5. 6% في أول عام أعقب توقيع الاتفاقية، ومن المقرر أن تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة مسألة التصديق على الاتفاقية في 18يوليو/ تموز الجاري.
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