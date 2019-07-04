مذكرة تفاهم بين«سيدات أعمال أبوظبي» و«مفتاح»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



تم في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع للغرفة وتطبيق «مفتاح»، وقالت مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أبوظبي: «تشرف مجلس سيدات أعمال أبوظبي منذ تأسيسه بأن حظي بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وقد جاء هذا الدعم والرعاية للمجلس ونشاطاته ومبادراته في إطار مساندة سموها الدائمة لمسيرة المرأة الإماراتية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، كما يركز المجلس في عمله على كيفية النهوض بدور المرأة الاقتصادي من خلال دعم مشروعات رائدات وسيدات الأعمال والمبدعات وصاحبات المهن والأعمال، ويعمل مجلس سيدات أعمال أبوظبي أيضاً على تشجيع ومساندة المرأة على الدخول في سوق العمل من خلال المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والاستمرار فيها، وتطوير المشاريع القائمة من خلال خدمات ذات جودة وكفاءة عالية من التدريب والتأهيل والاستشارات والإرشاد المهني واحتضان المشاريع وتبني الأفكار المبتكرة والإبداعية، والمساعدة في تمويل المشاريع وتسهيل الإجراءات من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين وفقاً لأحدث الأساليب والتقنيات لتعزيز دور سيدات الأعمال في القطاع الخاص في الإمارة.

الجدير بالذكر أن تطبيق «مفتاح» هو مشروع وطني يسعى لخدمة المجتمع عن طريق توفير منصة رقمية شاملة مستدامة لجميع منظمي الفعاليات (الحكومية والخاصة على حد سواء) للترويج والإعلان عن الفعاليات والأنشطة الهادفة والقائمة على المعرفة والصديقة للأسرة، والتي تستهدف جميع شرائح مجتمع الإمارات. ليكون بذلك المنصة الرقمية الأولى لعرض أجندة معتمدة لكافة الأنشطة والفعاليات والبرامج.