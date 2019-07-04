شكرا لقرائتكم خبر عن «الفطيم تويوتا» توحد عملياتها في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت «الفطيم تويوتا» بتوحيد خدماتها المقدمة للعملاء المقيمين في إمارة الشارقة، وذلك من خلال منشأتها ثلاثية الخدمات التي تقع في شارع الوحدة بالشارقة. وتوفر المنشأة الجديدة للعملاء تجربة متكاملة تشمل أداء مهام المبيعات وخدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار، تحت سقفٍ واحد. وفي إطار هذه الخطوة، سيتم إغلاق صالة عرض «الفطيم تويوتا» في الشارقة التي توجد في المنطقة الصناعية اعتباراً من اليوم 4 يوليو، فيما ستواصل المنشأة التي تم تحديثها والتي تقع في شارع الوحدة تقديم الخدمات ضمن مبنى واحد متكامل لجميع العملاء في إمارة الشارقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الفطيم تويوتا» توحد عملياتها في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.