عقارات المناطق الراقية تسجل أعلى معدلات الشراء في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أظهر أحدث تقارير سوق العقارات في دبي الصادر عن موقع بيوت للأشهر الستة الأولى من عام 2019 توجهاً ملموساً من قبل المستأجرين نحو المناطق ذات الأسعار التنافسية، في حين يركز المستثمرون الراغبون بامتلاك وحدات سكنية على المناطق ذات الأسعار المرتفعة.

وأكد التقرير أن سوق العقارات في دبي استمر خلال عام 2019 بتوفير عروض جذابة للمستأجرين والمستثمرين بشكل عام على غرار الأشهر الستة الأخيرة من عام 2018، ما ساهم بإيجاد بيئة مواتية لعقد صفقات عقارية مربحة، الأمر الذي أكدته تقارير دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتي أشارت بدورها إلى أن المعاملات العقارية في دبي قد ارتفعت بنسبة 33٪ مقارنة بما شهدناه في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات بيوت أن كلاً من منطقة النهدة ومردف وبر دبي والمدينة العالمية تصدرت قوائم المناطق الأكثر طلباً للاستئجار، في حين أن نخلة جميرا والمرابع العربية ودبي مارينا ووسط مدينة دبي تتصدر أكثر المناطق طلباً لمبيعات الوحدات العقارية.

أما ما يتعلق بعوائد الاستثمار، فقد سجلت المدينة العالمية أعلى نسبة بواقع 9.7٪ للشقق، بينما تقدم الينابيع 6.3٪ للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء الفلل السكنية.

وأظهر التقرير انخفاضاً في أسعار الشقق السكنية خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 بنسب تتراوح بين 4٪ إلى 8٪ لكل من المبيعات والإيجارات، حيث جاءت «دبي مارينا» في صدارة المناطق المرغوبة للشراء، في حين جاءت النهدة ودبي مارينا كأكثر المناطق الجاذبة لمستأجري الشقق.

وبالنسبة لأسعار شراء الشقق، فقد أظهرت مناطق دبي مارينا ووسط مدينة دبي انخفاضاً بنسب تصل إلى 8%، مما يتيح الفرصة أما المستثمرين للتملك في هذه المناطق التي تشتهر بفخامتها بأسعار معقولة. ويعزى هذا الانخفاض إلى المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً في كلا المنطقتين. أما بالنسبة لاستئجار الشقق، فقد كان الانخفاض الأكبر في أسعار الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة في دبي لاند والشقق المكونة من غرفتي نوم في مدينة دبي الرياضية بنسب 9.1٪ و8.1٪ على التوالي.

أما بالنسبة للفلل السكنية، فقد جاءت منطقة نخلة جميرا في صدارة المناطق المرغوبة للشراء فيما كانت مردف أكثر المناطق المرغوبة للاستئجار فيها. وأشار التقرير إلى انخفاضات ملحوظة في أسعار الفلل السكنية في معظم مناطق دبي لاند بخاصة في منطقة مدن، حيث شهدت هذه المناطق عدداً كبيراً من عمليات التسليم في العام الماضي. وبالتالي، فإنه من المتوقع أن تشهد هذه المناطق تذبذباً في الأسعار بين الارتفاع أو الهبوط وفقاً لطبيعة المشاريع التي يتم تسليمها. وتوقع التقرير أن يؤدي استمرار تسليم الوحدات الفاخرة إلى ارتفاع الأسعار في هذه المناطق.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت: «شهد القطاع العقاري خلال النصف الأول من عام 2019 العديد من التغييرات الإيجابية، ولاحظنا استمرار الأسعار في الانخفاض في المناطق الرئيسية ضمن الإمارة، الأمر الذي ساهم بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري خاصة بالتزامن مع القوانين التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة الماضية والمتعلقة بالإقامات الدائمة».