إبراهيم الزعابي: حريصون على تسهيل الإجراءات وتطوير الممارسات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أكد إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، أن قرار فتح الأنشطة الاقتصادية للتملك بنسبة 100% أمام الاستثمار الأجنبي يعد خطوة استراتيجية ونوعية لتحقيق الرؤية التنموية الشاملة البعيدة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البعد التنافسي للاقتصاد الوطني وتشجيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية في ظل رؤية القيادة الحكيمة وتوجهات الحكومة في التنمية الشاملة.

وأكد حرص هيئة التأمين على تسهيل الإجراءات وتطوير الممارسات التي من شأنها تسهيل ممارسات الأعمال في الدولة ورفع تنافسية سوق التأمين المحلية، في إطار رؤيتها بأن تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً في صناعة التأمين.

وأوضح أن القرار يشكل دفعة متقدمة في دعم الدور القيادي للاقتصاد الوطني على المستوى العالمي وتطوير البيئة الجاذبة للأعمال وتعزيز المكانة التنافسية العالمية التي تحققها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وأضاف أن فتح الأنشطة الاقتصادية للتملك بنسبة كاملة أمام الاستثمار الأجنبي سيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في الدولة وفتح فرص جديدة وواسعة أمام المستثمرين والشركات العالمية.