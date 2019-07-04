«نوفوس» تمول تأجير 10 طائرات لـ «فيت جيت» ب 4.8 مليار درهم

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أعلنت «نوفوس أفياشن كابيتال»، لتأجير وتمويل شراء الطائرات، ومقرها دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الطيران الفيتنامية «فيت جيت إير» لتمويل وتأجير عشر طائرات على مدى 18 شهراً. ويقدر حجم الاستثمار ب 1,3 مليار دولار تقريباً (4.8 مليار درهم) وفق قائمة الأسعار، ويشتمل على مجموعة من عقود الإيجار التشغيلية والمالية. وستكون الطائرات ذات ممر واحد وسيتم توفيرها وفق طلب شركة «فيت جيت إير».

وتأتي الصفقة الجديدة بعد فترة وجيزة من استلام شركة «فيت جيت إير» لخامس طائرة لها عبر شركة «نوفوس»، وهي طائرة من طراز إيرباص A321NEO. وبذلك زاد عدد الطائرات في أسطول شركة «فيت جيت إير» إلى 68 طائرة بمتوسط فترة زمنية تبلغ سنتين وثمانية أشهر. وسجلت شركة «فيت جيت إير» ما يقارب 400 رحلة يومياً حملت على متنها أكثر من 80 مليون مسافر حتى الآن. وتغطي الرحلات 119 وجهة تشمل فيتنام ووجهات دولية مثل اليابان، هونج كونج، سنغافورة، كوريا الجنوبية، وتايوان. بالإضافة إلى البر الرئيسي للصين، تايلاند، ميانمار، ماليزيا، إندونيسيا وكمبوديا.

وقال هاني كزبري، المدير الإداري لشركة «نوفوس أفياشن كابيتال»: «تمثل فيتنام أحد أكثر الأسواق جاذبية بالنسبة لنا بسبب تعدادها السكاني الكبير الذي يتجاوز المئة مليون نسمة ووجود طبقة متوسطة كبيرة ونامية، فضلاً عن إلغاء فرض بعض القيود في قطاع الطيران لديها».