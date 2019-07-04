المنصوري: وضع بيئة الأعمال في بداية مرحلة أكثر ازدهاراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن إقرار مجلس الوزراء الموقر للقائمة الإيجابية الأولى المتاحة أمام المستثمر الأجنبي بنسب تملك تصل إلى 100% في عدد من القطاعات الاقتصادية، تطبيقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، تضع بيئة الأعمال بالدولة على بداية مرحلة أكثر ازدهاراً وتقدماً، من خلال تحفيز التدفقات الاستثمارية على التوجه نحو مشاريع نوعية تخدم الأجندة التنموية لدولة الإمارات، وتعزز من ممكناتها لبناء اقتصاد المستقبل.

وتابع أن القائمة الإيجابية الأولى جاءت لتعزز من قدرة الدولة على جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً استقطاب الشركات الكبرى والاستثمارات النوعية لتشمل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تتكامل مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة، وتساهم في تعزيز بيئة الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة ولها أثر إيجابي في البيئة وتضمن توفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية ليكون ذلك إطاراً جديداً لتعزيز مقومات التنوع والاستدامة، وترسيخ الثقة لدى المستثمر الأجنبي باعتبار الدولة وجهة استثمارية رئيسية جاذبة، وآمنة في المنطقة.

وأضاف أن ال 122 نشاطاً اقتصادياً التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، تمت دراستها بشكل دقيق من قبل «لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر».وأوضح أن القائمة الإيجابية الأولى المحررة تشمل قطاعات زراعية وصناعات تحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن العديد من الأنشطة الإبداعية، ما سيسهم في تدفق استثمارات نوعية وتطوير قدرات الدولة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأنشطة البحث والتطوير وتطبيقات الاقتصاد الرقمي وغيرها، ما يتيح ذلك المساحة المناسبة للحكومة ومنظمي القطاعات لدراسة آثار الانفتاح على مختلف القطاعات ليتم بعد ذلك تحرير القطاعات الأخرى بشكل تدريجي ووفق ضوابط محددة.