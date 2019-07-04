حذر من إسناد الأمن الإلكتروني للذكاء الاصطناعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أظهرت دراسة حديثة قامت بها بالو ألتو نتوركس، بالتعاون مع مؤسسة «يوجوف» للأبحاث أن 33% من سكان الإمارات يفضلون قيام الذكاء الاصطناعي برعاية أمنهم الإلكتروني على الإنترنت بدلاً من العنصر البشري؛ وذلك بحسب استطلاع رأي نحو 10,000 مشارك من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منهم 1005 أشخاص من الإمارات.

رغم ارتفاع هذه النسبة بكثير عن المعدل في دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، التي شملتها الدراسة؛ حيث أشار 26% من المستطلعة آراؤهم هناك إلى تفضيلهم قيام الذكاء الاصطناعي بإدارة أمنهم الإلكتروني - إلا أنها جاءت في مرتبة لاحقة بعد الثقة في البشر؛ لإنجاز المهمة ذاتها؛ إذ أفاد 47% في الإمارات أنهم يفضلون تولي البشر إدارة أمنهم الإلكتروني.