شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن الفيومى رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الأسواق بها فائض كبير فى السلع وهو ما تسبب فى انخفاض أسعار جميع الأصناف بصورة كبيرة جدا عن العام الماضى، كما أنها انخفضت أكثر من 50 %، مشيرا إلى أن هناك أصنافا تباع بأقل من التكلفة وذلك نظرا لزيادة الإنتاج الزراعى .
وأضاف الفيومى فى تصريح لليوم السابع، أن هناك زيادة فى الناتج المحلى من الخضروات والفاكهة، موضحا أن أسعار الطماطم فى سوق الجملة بأكتوبر لا تتخطى الجنيهان للكيلو، وأن سعر كيلو الكنتالوب جنيه، وهناك أكثر من 70 % زيادة فى الإنتاج عن العام الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر "شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.