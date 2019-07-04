شكرا لقرائتكم الصادرات المصرية إلى أميركا ترتفع 25.7 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 20:41
قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، إن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأميركية، ارتفعت بنسبة 25.7 في المئة على أساس سنوي خلال 2018.
وقال "المركزي للإحصاء" في بيان اليوم (الأربعاء)، إن قيمة الصادرات المصرية إلى أميركا بلغت 1716.9 مليون دولار عام 2018، مقابل 1366.2 مليون خلال 2017.
وأوضح الجهاز، أن صادرات الملابس الجاهزة احتلت المرتبـة الأولى بنسبة 46.3 في المئة من إجمالي الصادرات للولايات المتحدة الأميركية؛ وبلغت 795.7 مليون دولار عام 2018، مقابل 726.8 مليون عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 9.5 في المئة.
وارتفعت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة لتبلغ 5.4 بليون دولار عام 2018، وتمثل 6.7 في المئة من واردات مصر من العالم، مقابل 3.869 بليون عام 2017، بزيادة 39.6 في المئة.
وجاءت الواردات من البذور وأثمار زيتيـة وحبوب وأثمار متنوعة في المرتبة الأولى بنسبة 21.9 في المئة من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة وبلغت 1.182 بليون دولار عام 2018، مقابل 391.8 مليون عام 2017 بزيادة 201.7 في المئة.
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