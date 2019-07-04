شكرا لقرائتكم البنك الدولي يتيح تمويلاً إضافياً بـ500 مليون دولار لتحسين شبكات الأمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 20:34

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر اليوم (الأربعاء)، موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار، لدعم الجهود المصرية لتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، ولضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا مع بناء مسارات مستدامة للخروج من دائرة الفقر.



ويساهم التمويل الإضافي في مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، استنادًا إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافي.

ويهدف المشروع الجديد إلى "الدعم والتوسع في برنامج تكافل وكرامة الذي تتبناه الحكومة المصرية، مع تطبيق برامج التشغيل والتمكين الاقتصادي لأفراد الأسر المستهدفة وتوفير التدريب المهني لأفراد الأسر الأكثر فقرًا وربطهم بالفرص الاقتصادية، مع إعطاء أولوية للشباب والمرأة".

ويغطي المشروع الحالي، المعروف باسم "تكافل وكرامة"، حوالى مليوني أسرة، (حوال 9 ملايين مواطن)، ووصل المشروع إلى الأسر المحرومة في جميع محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، وتمثل النساء88 في المئة من إجمالي المستفيدين حتى الآن.

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إلى ذلك، يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.

وقال البنك في بيان اليوم (الأربعاء)، إنه يسعى لتمويل مونوريل 6 أكتوبر وزيادة القيمة التقديرية له بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، موضحاً أن التمويل سيكون جاهزاً بعد الحصول على المستندات الخاصة بطرح المشروع.

جاء ذلك خلال لقاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي مع وزير النقل المصري كامل الوزير، لمناقشة التعاون في مجالات النقل المختلفة.

وتطرقت المناقشات إلى التعاون الاستثماري بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية، في تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق.

وأشار مسؤولو البنك، إلى أنه سيتم تقديم التمويل اللازم لدراسة الجدوى بقيمة 1.2 مليون يورو فور توقيع اتفاق التعاون مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق.