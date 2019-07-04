شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تخفض عدد حفارات النفط لأول مرة فى 3 أسابيع لخفض الإنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى فى ثلاثة أسابيع، مع مضى شركات الحفر فى خطط رامية لخفض الإنفاق هذا العام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الأربعاء، فى تقريرها الأسبوعى الذى يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر خفضت عدد منصات الحفر النفطية بمقدار خمسة حفارات فى الأسبوع المنتهى فى الثالث من يوليو تموز، ليصل إجمالى عددها إلى 788 حفارا، وفى نفس الأسبوع من العام الماضي، كان هناك 863 حفارا نفطيا قيد التشغيل.

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وتراجع عدد منصات الحفر، وهو مؤشر أولى للإنتاج مستقبلا، على مدى الأشهر السبعة الأخيرة مع قيام شركات الاستكشاف والانتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة فى ظل تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الانتاج.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الخام فى الولايات المتحدة إلى 12.32 مليون برميل يوميا فى 2019، من المستوى القياسى السنوى البالغ 10.96 مليون برميل يوميا فى 2018.