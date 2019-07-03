شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية في لندن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- اُفتتحت القمة الاقتصادية العربية البريطانية اليوم في مركز الملكة إليزابيث الثانية في وسط العاصمة البريطانية لندن بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني ورئيس مجلس إدارة الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي والأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية بندر بن علي بن مراد رضا والقائم بأعمال الملحق التجاري السعودي في لندن محمد الدبيان وأعضاء من اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية.

وتهدف القمة التي نظمتها الغرفة التجارية العربية البريطانية إلى مناقشة القضايا التجارية البريطانية والعربية المشتركة وتقديم رؤى ومقترحات حول موضوعات: الاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة مقابل الطاقة غير المتجددة, ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزا للأسواق العالمية والزراعة والأمن المائي وريادة الأعمال وتوظيف الشباب والمصرفية والمالية.



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