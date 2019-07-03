شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 3-7-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى نقطة واحدة فقط، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 413 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 756.652 مليار جنيه.

البورصة تخسر 413 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى نقطة واحدة فقط، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 413 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 756.652 مليار جنيه. البورصة تخسر 413 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى نقطة واحدة فقط، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 413 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 756.652 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 289 مليون ورقة مالية بقيمة 696.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.6 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.18%، والعرب على 8.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.05%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع 1.4 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، 31.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 54 مليون جنيه، 9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" نقطة واحدة ليغلق عند مستوى 14137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17473 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 60 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة. الوطنية لمنتجات الذرةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف سهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء، وذلك وفقاً لأحكام المادة 74 من الإجراءات التنفيذية بشأن الإجراءات المتبعة لشطب قيد أسهم الشركة شطباً اختيارياً، على أن يتم عرض موقفها على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها. الوطنية لمنتجات الذرةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف سهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء، وذلك وفقاً لأحكام المادة 74 من الإجراءات التنفيذية بشأن الإجراءات المتبعة لشطب قيد أسهم الشركة شطباً اختيارياً، على أن يتم عرض موقفها على لجنة القيد وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها.

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وحققت الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، صافى ربح بلغ 10.62 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 41.96 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام الماضى.

وارتفع صافى مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 761.87 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 313.59 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضى.

برايمقال بنك الاستثمار شعاع، إن الاستحواذ المحتمل لشركة برايم القابضة على 100% من مساهمات شركة فاروس القابضة فى كل من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية وبنك الاستثمار التابع لها وكذلك نشاط أمناء الحفظ لديها، يعتبر بمثابة توسع من قبل برايم فى نفس مجال نشاطها الحالى، والتى ينبغى أن يؤدى إلى أداء أفضل وحصة سوقية أكبر، إلا أنه توقع أن تكون الزيادة فى الربحية محدودة، خاصة إذا تم اتمام الصفقة بعلاوة كبيرة من جانب التقييم. برايمقال بنك الاستثمار شعاع، إن الاستحواذ المحتمل لشركة برايم القابضة على 100% من مساهمات شركة فاروس القابضة فى كل من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية وبنك الاستثمار التابع لها وكذلك نشاط أمناء الحفظ لديها، يعتبر بمثابة توسع من قبل برايم فى نفس مجال نشاطها الحالى، والتى ينبغى أن يؤدى إلى أداء أفضل وحصة سوقية أكبر، إلا أنه توقع أن تكون الزيادة فى الربحية محدودة، خاصة إذا تم اتمام الصفقة بعلاوة كبيرة من جانب التقييم.

ويرى شعاع، فى تقريره اليومى، أن توسع برايم القابضة المزمع فى الأنشطة المالية غير المصرفية سيكون عبر استخدام الدين للاستفادة من الرافعة المالية المنخفضة ومن الممكن أن يؤدى ذلك إلى تعزيز العائد على حقوق المساهمين، خلاف ذلك، هناك ما يبرر الخصم الحالى الذى يتداول عليه سعر السهم للقيمة الدفترية، مع ملاحظة أن PRMH يتم تداولها بمضاعف 1.3 مرة وفقاً للقيمة الدفترية الملموسة باستبعاد الشهرة.

وكان مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وافق فى 25 يونيو 2019 على تقديم عرض استحواذ إجبارى على 100% من مساهمات شركة فاروس القابضة فى كل من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية وبنك الاستثمار التابع لها وكذلك نشاط أمناء الحفظ لديها.

وقال شعاع، إن إدارة برايم تخطط لتمويل عملية الاستحواذ بالاعتماد على مواردها الذاتية، مستبعدة الاقتراض، على الرغم من أن حجم القروض فى المركز المالى للشركة يعد منخفضاً، إلا أنه وفقاً لحجم الصفقة، ربما تتخطى كلفة الاستحواذ السيولة الموجودة حالياً لدى الشركة، إذ بلغ الرصيد النقدى لدى برايم ما يقدر بـ 119 مليون جم بنهاية الربع الأول من 2019، وبإضافة الاستثمارات المالية الأخرى (كسندات وأذون الخزانة)، تصل السيولة إلى 225 مليون جنيه، ولذا فأنه ليس من المستبعد أن تعتمد الشركة على قرض مساند من المساهمين، أو مبادلة أسهم فى حال زاد حجم الصفقة عن السيولة الحالية.

وتوقع شعاع أن يسيطر الكيان الجديد حال نفاذ الصفقة على حصة سوقية فى سوق الوساطة المالية تبلغ 6.2%، وهو ما يمكن أن ينقل وبسهولة برايم من المركز الرابع عشر إلى المركز الرابع، وفقاً للحصص السوقية للشركات العاملة بالسوق حتى نهاية يونيو 2019، وستتمثل فوائد العرض من خلال تقديم خطة أعمال أكثر قوة فى جانب بنك الاستثمار، حيث من المتوقع أن تتمتع بذراع وساطة مالية قوى بعد عملية الاستحواذ، بالإضافة إلى تواجدها القوى فى أعمال إدارة الأصول.