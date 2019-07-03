شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "ريفيرا بلازا" بقيمة 10.8 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الكويتية المصرية للمشروعات السياحية ريفيرا بلازا، لعدد 144.6 ألف سهم بقيمة 10.8 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم نيو كايرو كونكريت لعدد 40 ألف سهم بقيمة 4 ملايين جنيه.

ووفقاً للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 16.8 مليون جنيه بكمية تداول 233 ألف ورقة مالية منفذة على 24 شركة.