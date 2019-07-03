شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد ثبات مستوى المقاومة 209.32 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 244.95 إلى 151.60) ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 209.32 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 222.78 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه