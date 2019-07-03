شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر ينخفض بعد ملامسته لخط اتجاه هابط – تحليل – 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ملامسة سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC - (CAT) لمقاومة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ارتد السهم انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام استمرار الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 137.73 ، ليستهدف مستوى الدعم 129.30 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط