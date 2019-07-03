شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر ينخفض بعد ملامسته لخط اتجاه هابط – تحليل – 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ملامسة سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC - (CAT) لمقاومة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ارتد السهم انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام استمرار الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 137.73 ، ليستهدف مستوى الدعم 129.30 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
كانت هذه تفاصيل خبر كاتر بيللر ينخفض بعد ملامسته لخط اتجاه هابط – تحليل – 03-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.