بايدو يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل – 03-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ارتفع سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، إلى أن وصلت مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبدء محاولات تصريف ذلك التشبع يعني اقتراب نهاية الموجة التصحيحية للسهم ، مما يعني المزيد من الضغط السلبي على تداولاته القادمة . Advertisements ولذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 101.71 ، طيلة ثبات المقاومة 133.78 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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