- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس وسط توقعات إيجابية – تحليل – 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر على سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وقد ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ويبدو أن السهم بانتظار المزيد من القوى الشرائية التي من شأنها أن تدفعه للمزيد من الارتفاعات .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 130.76 ، بشرط ثبات الدعم 120.80 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر أميركان اكسبريس وسط توقعات إيجابية – تحليل – 03-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.