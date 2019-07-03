شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس وسط توقعات إيجابية – تحليل – 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر على سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وقد ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ويبدو أن السهم بانتظار المزيد من القوى الشرائية التي من شأنها أن تدفعه للمزيد من الارتفاعات .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 130.76 ، بشرط ثبات الدعم 120.80 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد