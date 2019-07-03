شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الداش كوين على ثباته دون مستوى 157.40، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 139.63 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 157.40 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 140.00 والمقاومة 157.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط