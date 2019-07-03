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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر اللايتكوين حول مستوى 120.90، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبّع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 100.00، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستويات 126.30 و133.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 125.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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