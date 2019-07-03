شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم بعض الميل الهابط الطفيف بعد أن اصطدم بحاجز المقاومة الذي شكّله المتوسط المتحرك 50، وقد يختبر أرضية الدعم المحورية 288.80 قبل استئناف الارتفاع من جديد.

وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 288.80 والثبات دونه، مع التذكير بأن الهدف التالي يتواجد عند 360.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 280.00 والمقاومة 330.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد