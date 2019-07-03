شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر البتكوين بالتذبذب حول مستوى 11342.10 دون أن يتمكّن من تأكيد اختراقه حتى الآن، وقد يضطر لبعض الانخفاض المؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك قبل استئناف المحاولات الإيجابية من جديد.

وبشكل عام، سيبقى الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم بثبات السعر فوق مستوى 10600.00، مع التذكير بأن اختراق المستوى المذكور أعلاه سيدفع السعر نحو 12261.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 10800.00 والمقاومة 12260.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد