شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى 62.92 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأننا بانتظار التوجه نحو 59.93 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط