«تيسير» تدعو المكاتب الهندسية للتسجيل في «فوري بلس» لاستخراج رخص البناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية «تيسير» المكاتب الهندسية للتسجيل في «فوري بلس»، حيث تختصر الوقت والإجراءات لاستخراج رخص البناء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل «الأنظمة الجديدة لرخص البناء» التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الهندسية، وشارك فيها مسؤولو «تيسير»، حيث ناقشت عددا من الملاحظات والمقترحات حول مبادرة «فوري بلس» الخاصة باستخراج رخص بناء المنشآت الكترونيا وبشكل فوري، بعد أن كانت تأخذ وقتا طويلا، إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالجهات ذات العلاقة بالرخصة وآلية التسجيل في نظام المبادرة.

وأوضح عضو اللجنة سعد آل عوين أن هدف المبادرة يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتمكين المكاتب الهندسية من إصدار رخص البناء بشكل فوري، وإلغاء اشتراط مراجعة المخططات من قبل الجهات الحكومية، على أن يتحمل المكتب الهندسي مسؤوليتها.

معايير التأهل

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وقال آل عوين إن معايير التأهل للرخصة عبر الأمانة هي الكادر الفني والمشاريع المنفذة عبر المكتب الهندسي وأطر العمل، والتي على أساسها سيتم تصنيف المكاتب لفئات، حيث تحصل كل فئة على المشاريع التي تناسبها.

وأضاف أن ميزة المبادرة أنها اختصرت إجراءات إصدار الرخصة، مشيرا إلى صدور عدد من الرخص منذ بدء العمل بالمبادرة الجديدة، داعيا المكاتب الهندسية إلى المسارعة بالتسجيل في نظام المبادرة الالكتروني، مبينا أن هناك بعض المكاتب لا تزال ترغب في العمل بالطريقة القديمة، مؤكدا أن التوجه العام هو اعتماد مسار المبادرة والاستغناء عن الطريقة التقليدية.

48 مكتبا مسجلا

وأشار إلى أن 48 مكتبا بادرت بالتسجيل في المبادرة، مؤكدا أن هذا الرقم لا يتناسب وعدد المكاتب الهندسية بمنطقة الرياض، مفيدا بأن «فوري بلس» تعد نقلة نوعية، حيث تقلل الوقت والجهد وتسهم في إصدار رخصة بناء معتمدة من كل الجهات ذات العلاقة.

وذكر أن المرحلة الحالية من المبادرة تشمل قطاعات السياحة والصحة والتعليم.