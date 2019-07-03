35% زيادة في قراء عدادات الكهرباء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء زيادة عدد قراء العدادات بنحو 35% خلال الفترة الماضية، في إطار التزامها بقراءة عدادات أكثر من 9.6 ملايين مشترك خلال 30 يوما فقط.

وبينت السعودية للكهرباء أن عدد قراء العدادات في مناطق المملكة المختلفة وصل إلى أكثر من 3,700 قارئ، بعد أن كان 2,750 قارئا العام الماضي، وأن هذه الزيادة الكبيرة في عدد القراء تهدف لسرعة تدقيق ومراجعة القراءات وفق أنظمة فوترة حديثة، وإصدارالفواتير خلال 6 أيام فقط من تاريخ قراءة العداد.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية والفنية والتقنية التي نفذتها خلال الفترة الماضية لتعزيز الشفافية مع المشتركين، التي كان من بينها إرسال رسالة نصية للمشترك في اليوم نفسه من قراءة عداده، ليتمكن من مطابقة «القراءة الحالية» في الفاتورة الجديدة مع قراءة العداد.