اعتماد أول قرض استثمار خارجي للأمن الغذائي بـ 549 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية خلال الاجتماع الثاني للعام المالي الحالي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الصندوق المهندس عبدالرحمن الفضلي، أول قرض ضمن برنامج تمويل الاستثمار الزراعي الخارجي حسب استراتيجية الأمن الغذائي، بقيمة 549 مليون ريال، وذلك لإنتاج محاصيل القمح والشعير والحبوب والبذور الزيتية وفول الصويا. كما اعتمد تمويل قروض زراعية محلية بقيمة 600 مليون ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي أن المجلس تابع قراراته السابقة، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها، كما استعرض عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر مايو الماضي وسير العمل في مبادرات التحول الاستراتيجي للصندوق، والتي بلغت نسبة إنجازها 94%، والتأكد من تنفيذ المتبقي وفق برنامجها الزمني المحدد.

وأشار إلى أن المجلس اعتمد تمويل قروض زراعية بقيمة تجاوزت مليار ريال، منها قروض بأكثر من 600 مليون ريال، شملت تمويل قروض عادية، ومشاريع زراعية متخصصة ومتنوعة في أنشطة عدة، منها قطاع تصنيع التمور، وإنتاج الدواجن، والبيوت المحمية، وتأهيل وتصنيع معدات زراعية، وتمويل سوق ومسلخ للأنعام، وتمويل رأسمال عامل بالشراكة مع البنوك التجارية، ومركز خدمات وتسويق للمنتجات الزراعية، وتجهيزات قوارب صيد، وقروض تشغيلية لمشاريع إنتاج ألبان، في مناطق مختلفة بالمملكة.

وأضاف أن المجلس أقر تمويل قرض للاستثمار الزراعي خارج المملكة لإحدى الشركات الوطنية لإنتاج محاصيل القمح والشعير والحبوب والبذور الزيتية وفول الصويا، بتكاليف استثمارية قدرها 939 مليون ريال وبقرض تمويلي بلغ 549 مليون ريال، وذلك كأول قرض ضمن برنامج تمويل الاستثمار الزراعي الخارجي حسب استراتيجية الأمن الغذائي. كما تابع المجلس مشروع تحديث استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة (2020 - 2025)، من خلال عرض مقدم اشتمل على نطاق عمل الاستراتيجية والنموذج التشغيلي والأهداف الرئيسة ومنهجية التحديث وتقرير إنجاز المشروع حتى نهاية شهر يونيو، مؤكدا أهمية هذا المشروع في تطوير أعمال الصندوق لمواكبة التغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

واعتمد مجلس إدارة الصندوق مؤشرات حدود تحمل المخاطر في الصندوق التي شملت مؤشرات المساهمة في الأمن الغذائي، والمؤشرات المالية والاستراتيجية والموارد البشرية وأنظمة المعلومات، كما تم استعراض أعمال وتوصيات اللجان المنبثقة عن المجلس، ووجه تجاهها بما رآه.

وأشار إلى أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته وأنشطته والخدمات المساندة له، لمواصلة نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

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القروض الزراعية

1.15 مليار ريال

إجمالي القروض المعتمدة

قروضا داخلية بقيمة

549 مليونا

قروضا داخلية بقيمة

600 مليونا