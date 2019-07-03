5 مليارات في حسابات مستفيدي التمويل العقاري المدعوم خلال عامين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي «التمويل العقاري المدعوم»، ومبادرة «القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة» 5.12 مليارات ريال، خلال عامين، وذلك منذ بداية التحول في يونيو 2017 وحتى يونيو 2019.

وأوضح صندوق التنمية العقارية في بيان أمس أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي «التمويل العقاري المدعوم» منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى يونيو 2019 بلغ نحو 929.2 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي «القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة» نحو أربعة مليارات و 127.3 مليون ريال، تقدم كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

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ووفق بيان الصندوق تم إيداع 561 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في يونيو 2019، منها 153 مليون ريال دعم لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، و408 ملايين ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين.

وذكر الصندوق أن مبالغ الدعم التي أودعت في حسابات المستفيدين تؤكد على التزام الصندوق بدعم المواطنين المستفيدين من القروض العقارية المدعومة بشكل شهري، مشددا على الحرص بالمضي قدما مع المستفيدين في خطواتهم نحو تملك المسكن الأول، حيث تصرف مبالغ الدعم مع نهاية كل شهر ميلادي، لضمان وصول المبلغ قبل خصم قسط التمويل من الحساب البنكي.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد العمودي، إن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري حسب العقود الموقعة معهم، مشددا على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لجميع المستفيدين المسجلين في قوائمه، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع الحصول على قروضهم العقارية والانتهاء من قوائم انتظار الصندوق قبل نهاية العام المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير جميع السبل التي تمكن المواطنين من تملك المسكن الأول، وتعزيزا لأهداف برنامج الإسكان المتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% في عام 2030.

وأضاف أن فروع صندوق التنمية العقارية مستمرة في خدمة المواطنين طوال أيام الأسبوع، كما أنه يمكنهم التواصل مع المستشار العقاري لتقديم الاستشارات وتقديم الدعم اللازم للمستفيدين، وذلك لمعرفة آلية الحصول على التمويل العقاري المدعوم، والدعم الذي يتم إيداعه بشكل شهري للمستفيد، حيث تم تخصيص مركز العناية بالمستفيد 199090 للتواصل مع المستفيدين، والإجابة عن جميع استفساراتهم.