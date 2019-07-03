«دول إسلامية» ترفع نسبة وارداتها من «لحم الخنزير والخمور»

الموجز

زادت صادرات كوريا الجنوبية من لحوم الخنزير والمشروب الكحولي الكوري "سوجو" إلى أسواق دول إسلامية، بحسب ما نشرته سبوتنيك الروسية .

ووفقا لمؤسسة كوريا لتجارة المنتجات الزراعية والسمكية والغذائية ، ترتفع صادرات كوريا الجنوبية من "سوجو" إلى إندونيسيا، فيما تزيد صادرات لحوم الخنزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ففي العام الماضي، سجلت صادرات كوريا الجنوبية من "سوجو" إلى إندونيسيا 1.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.1% عن العام الذي سبقه بحسب مؤسسة كوريا لتجارة المنتجات الزراعية والسمكية.

محظور على المسلمين

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وقالت المؤسسة إن إندونيسيا تحظر، من حيث المبدأ، شرب الكحول للمستهلكين المسلمين، إلا أنها تسمح لغير المسلمين والأجانب بشرب الكحول في المدن الرئيسية والوجهات السياحية، مضيفة أن عدد السكان غير المسلمين في إندونيسيا يبلغ 34.5 مليون شخص، نحو 13% من مجموع السكان.

لحم الخنزير في الإمارات

على الرغم من أن أكل لحم الخنزير محرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن استهلاك لحوم الخنزير آخذ في الازدياد هناك بحسب ما نشرته سبوتنيك الروسية .

ويعزى ذلك للسماح باستهلاك وتوزيع لحوم الخنزير للأجانب غير المسلمين. ويمثل الأجانب 90% من مجموع السكان في الإمارات (9.8 مليون نسمة).