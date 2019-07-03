شكرا لقرائتكم خبر عن 10.8 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية أول 5 أشهر من عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيانات حديثة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات- حصل الخليج 365 عليها- أن صادرات مصر غير البترولية سجلت 10.816 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019.

وأضافت البيانات، أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير من 2019 سجلت 4.104 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات خلال مارس 2.244 مليار دولار، وبلغت صادرات مصر خلال شهر أبريل 2.181 مليار دولار، وسجلت خلال شهر مايو 2.287 مليار دولار.

أوضح بيانات الرقابة على الصادرات، أن قطاعات رئيسية تصدرت اجمالى الصادرات ومنها الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الطبية والهندسية.

وحول أهم المجموعات الدولية للصادرات المصرية، فإن كلا من مجموعة دول جامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم مجموعة دول أفريقيا تصدرت قائمة مستوردى السلع والمنتجات المصرية.

وعلى جانب أخر، كشفت هيئة الرقابة على الصادرات، ارتفاع الصادرات لمجموعة دول جامعة الدول العربية لتسجل 792 مليون دولار، يليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 701 مليون دولار، ثم باقي دول العالم بقيمة 511مليون دولار، ويليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 170 مليون دولار، ثم مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 114 مليون دولار، خلال شهر مايو 2019.

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وأشار التقرير إلى الزيادة في قيمة صادرات ٥ مجالس تصديرية حيث جاء في المقدمة “المجلس التصديري للصناعات الطبية ” ليسجل ما قيمته 45 مليون دولار مقارنة بنحو 41 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 9.7%، ثم جاء “المجلس التصديري للسلع الهندسية والإليكترونية ” بنحو 206 ملايين دولار مقارنة بـنحو 202 مليون في مايو 2018 بنمو 2%.

وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 283 مليون دولار خلال مايو الماضي مقابل 259 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق بنمو 9.3%، و المفروشات ” لتبلغ 43.447 مليون دولار مقابل 43.348 مليون دولار في مايو 2018 بنمو 0.2%.

كما ارتفعت صادرات “الملابس الجاهزة ” لتسجل ما قيمته 133 مليون دولار مقارنة بـنحو 130 مليون دولار في مايو 2018 بنمو 3%.