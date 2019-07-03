شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تخفض سعر الخام البحرى لشهر يونيو إلى 63.45 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري لشهر يونيو عند 63.45 دولار للبرميل بانخفاض 7.55 دولار للبرميل عن الشهر السابق. ويعني هذا علاوة 1.69 دولار في سعر البيع الرسمي لخام قطر البحري فوق أسعار دبي المعروضة لشهر يونيو. وحددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري عند 63.55 دولار للبرميل، بانخفاض 7.50 دولار عن الشهر السابق. ويعني هذا علاوة مقدارها 1.79 دولار للبرميل فوق دبي.

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