شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط في أمريكا بأقل من التوقعات في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 1.1 مليون برميل إلى إجمالي 468.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقع المحللون انخفاضها بنحو 3.7 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين بحوالي 1.6 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات المقطرات 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وكان معهد البترول الأمريكي قد أفاد أمس في بيانات أولية غير رسمية أن مخزونات النفط في البلاد هبطت بخمسة ملايين برميل في الأسبوع الماضي.
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