الاقتصاد

تباطؤ نمو قطاع الخدمي الأمريكي في يونيو

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اظهرت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" ان القطاع الخدمي في امريكا سجل تباطؤا في النمو خلال يونيو/حزيران نتيجة انخفاض أنشطة التوظيفة والطلبيات الجديدة.


وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في البلاد إلى 55.1 نقطة في يونيو/حزيران من 56.9 نقطة في مايو، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 56.1 نقطة.

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