شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو قطاع الخدمي الأمريكي في يونيو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اظهرت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" ان القطاع الخدمي في امريكا سجل تباطؤا في النمو خلال يونيو/حزيران نتيجة انخفاض أنشطة التوظيفة والطلبيات الجديدة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في البلاد إلى 55.1 نقطة في يونيو/حزيران من 56.9 نقطة في مايو، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 56.1 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تباطؤ نمو قطاع الخدمي الأمريكي في يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.