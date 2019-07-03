شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو قطاع الخدمي الأمريكي في يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اظهرت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" ان القطاع الخدمي في امريكا سجل تباطؤا في النمو خلال يونيو/حزيران نتيجة انخفاض أنشطة التوظيفة والطلبيات الجديدة.



وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في البلاد إلى 55.1 نقطة في يونيو/حزيران من 56.9 نقطة في مايو، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 56.1 نقطة.