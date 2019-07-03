شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية وتحقيق "ستاندرد أند بورز" مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء مدعومة بزيادة التكهنات المتعلقة بخفض الفائدة الأمر الذي يخفض تكاليف الاقتراض عن كاهل الشركات.



وكشفت بيانات حكومية أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أضاف 102 ألف وظيفة في شهر يونيو/حزيران، بينما انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بثمانية آلاف إلى 221 ألفاً في الأسبوع الماضي.

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يأتي ذلك قبيل عطلة رسمية في الولايات المتحد بمناسبة عيد الاستقلال حيث ستغلق بورصتا الأسهم والسندات غدا لتعاود العمل يوم الجمعة.



وكانت الأسهم الأمريكية قد تعافت امس من مخاوف نشوب حرب تجارية بين واشنطن ومن ناحية والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى بعد التهديد بفرض رسوم جمركية ردا على الدعم المقدم لـ"إيرباص".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 92 نقطة) إلى 26879 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 8148 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 2985 نقطة.