شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصلب تنخفض بعد فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية من فيتنام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصلب خلال تعاملات اليوم بالبورصة الأمريكية بعد قرار وزارة التجارة بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من المعدن من فيتنام.



وذكرت الوزارة أنها فرضت رسوما جمركية قدرها 456% على بعض مواد الصلب المصنعة في كوريا الجنوبية وتايوان ثم يتم شحنها إلى فيتنام للمعالجة لتصدر في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة.



وذكرت الوزارة في بيان انها اكتشفت أن الصلب المقاوم للصدأ المستورد من فيتنام يتم إنتاجه في كوريا الجنوبية وتايوان ويتم دعمه حكومياً.

Advertisements



وقفزت واردات أمريكا من الصلب المعالج في فيتنام في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2015 وفبراير/شباط 2016 بنسبة 332% وبنسبة 332% في الفترة بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2019.



يأتي ذلك بالتزامن مع مخاوف تصاعد الحرب التجارية مجددا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه المرة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار الصلب بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1112.7 دولار للطن، وسجل أعلى سعر عند 114.9 دولار وأقل سعر عند 1110.9 دولار.