شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بدعم من انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.46$،وسجل أعلى مستوي 56.79$ ،وأدنى مستوي 56.07$ الأدنى منذ 20 حزيران/يونيو الماضي.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 4.6% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 31 أيار/مايو الماضي ، بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 28 حزيران/يونيو، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 469.1 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 3 أيار/مايو الماضي ، فى علامة إيجابية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.8 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 12.1 مليون برميل يوميا ، ليبتعد قليلا عن مستواه القياسي البالغ 12.4 مليون برميل يوميا، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.